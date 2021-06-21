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هكذا كرّمت جامعة هارفارد طالبة من معسكر!

نادية شريف
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هكذا كرّمت جامعة هارفارد طالبة من معسكر!

كرّمت جامعة هارفارد للحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية شهر ماي الماضي الطالبة الجزائرية إكرام عيس بجائزة المواطنة والريادة الاجتماعية.

ونشرت سفارة أمريكا، تهنئة للطالبة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “مبروك لابنة ولاية معسكر إكرام عيس التي فازت بجائزة خاصة عند تخرجها من كلية هارفارد للحقوق. ما هي الجامعة الأمريكية التي تحلم بالدراسة فيها؟”.

وتكرم هارفارد سنويا خريجا واحدا يجسد المواطنة والقيادة الاجتماعية، وكان التكريم هذا العام من نصيب ابنة “سيق” التي تفوقت على أزيد من 600 متخرج.

يذكر أن حلم إكرام الدائم هو أن تصبح قاض في المجلس الدستوري الجزائري، وقد أجرت خلال دراستها في هارفارد مقابلة مع القاضي بالمحكمة الكندية العليا روزالي سيلبرمان أبيلا.

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التعليقات
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  • دولة ميؤوس منها

    عارفين كيف يصتادون المواهب ، هذا التكريم يُلغي حلمها أن تصبح قاض في المجلس الدستوري الجزائري ، ثم المسؤلون الجزائريين حلمهم ينفرون كل من يهدد مناصبهم .

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