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جواهر

هكذا كشفت فنانة “إسرائيلية” حقارة جنود الاحتلال!

جواهر الشروق
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هكذا كشفت فنانة “إسرائيلية” حقارة جنود الاحتلال!

كشفت فنانة تشكيلية “إسرائيلية” حقارة جنود الاحتلال، خلال تواجدها في محطة قطار، حيث سجلت حوارا صادما دار بين اثنين منهما بشأن ما ارتكباه من أفعال شنيعة في قطاع غزة.

ونشرت الفنانة إيلا كوهين تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، ذكرت من خلالها ما دار بين الجنديين اللذين أصغت لحديثهما بينما كانت تستقل القطار، في محطة بنيامينا، إذ قال أحدهما: “يا رجل، لقد كان الأمر كلعبة كمبيوتر.. قمنا بوضع طُعم لهم، ووضعنا حاويات طعام على الشارع وعندما اقتربوا من الطعام أطلقنا النار عليهم جميعا.. بعضهم تطاير في الهواء”.

ونشرت كوهين صورة للجنديين وغطت ملامحهما، مضيفة: “كان هناك المزيد، لكنني وضعت سماعات الرأس لأنني لم أستطع تحمل سماع المزيد.. يا رب أنقذنا من أنفسنا”.

وأشارت إيلا إلى أن المحادثة لم تكن خاصة بل صاخبة وعلنية، ما أثار جدلاً واسعاً، حيث نقلت منشورها وسائل إعلام عدة، منها العبرية التي أعربت عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة ومصير الأسرى، وسياسة نتنياهو التي ستقود الكيان للهاوية.

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