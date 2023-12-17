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هكذا لقي دبلوماسي فرنسي مصرعه في غارة لجيش الاحتلال على غزة!

الشروق أونلاين
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هكذا لقي دبلوماسي فرنسي مصرعه في غارة لجيش الاحتلال على غزة!

لقي دبلوماسي فرنسي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال غارة لجيش الاحتلال على قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان مساء السبت أن المسؤول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية برفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

وأضافت أن جيش الاحتلال قصف المنزل حيث يتواجد الدبلوماسي، الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابته بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.

وقالت الوزارة إن المسؤول -الذي كان “يعمل لصالح فرنسا” منذ عام 2002- لقي حتفه لاحقا، مضيفة أن “فرنسا تدين قصف مبنى سكني أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين الآخرين”.

وتابعت: “نطالب السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابسات هذا التفجير بشكل كامل في أسرع وقت ممكن”.

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