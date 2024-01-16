هكذا منح بلماضي ومحرز صوتَيهما في استفتاءات “الفيفا”

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم عن تصويت النّاخب الوطني جمال بلماضي ولاعبه رياض محرز، في استفتاءات عام 2023.

ونظّمت “الفيفا” مساء الإثنين حفلا بِالعاصمة البريطانية لندن، فمنحت النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي) جائزة أحسن لاعب في العالم للسنة الماضية، وتموقع ثانيا النرويجي آرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وحلّ الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ثالثا.

وبِخصوص جوائز المدربين، تصدّر اللائحة التقني الإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وتموقع ثانيا الإيطالي لوتشانو سباليتي (نابولي سابقا/ يُشرف حاليا على العارضة الفنية لِمنتخب بلاده)، وحلّ ثالثا مواطنه سيموني إنزاغي (الإنتر).

وجاء تصويت بلماضي كالتّالي:

اللاعبون: آرلينغ هالاند أوّلا، وإيلكاي غوندوغان ثانيا (ألمانيا/ برشلونة)، وفيكتور أوسيمين ثالثا (نيجيريا/ نابولي).

المدربون: جوسيب غوارديولا أوّلا، وتشافي ثانيا (إسبانيا/ برشلونة)، وسيموني إنزاغي ثالثا.

أمّا تصويت القائد رياض محرز، فجاء وفقا لِما يلي:

اللاعبون: رودري أوّلا (إسبانيا/ مانشستر سيتي)، آرلينغ هالاند ثانيا، وإيلكاي غوندوغان ثالثا.

المدربون: جوسيب غوارديولا أوّلا، ولوتشانو سباليتي ثانيا، وتشافي ثالثا.

بقيت الإشارة إلى أن اللاعبين أو المدربين الذين لا يظهرون في المنصّة الثلاثية والمحطّة النّهائية، ومنحهم بلماضي ومحرز صوتَيهما، كانوا موجودين في القائمة المُوسّعة.