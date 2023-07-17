هكذا هنأ وزير التربية أصحاب المراتب الأولى في البكالوريا (فيديو)

هنأ وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، هاتفيا التلاميذ أصحاب المراتب الثلاثة الأولى وطنيا الذين تحصلوا على أعلى المعدلات.

واتصل الوزير بلعابد بالتلميذ بن قداش محمد الأحمين الذي تحصل على معدل 19.5، المتمدرس في شعبة علوم تجريبية بثانوية العقيد علي تونسي بغليزان.

كما هنأ بلعابد صاحب المرتبة الثانية التلميذ دعاشي أسامة بمعدل 19.32 في شعبة علوم تجريبية بثانوية محمد شريف أمقران، بتيزي نبشار بولاية سطيف.

وفي اتصال هاتفي أيضا هنأ وزير التربية التلميذة هلال إيمان فاطمة الزهراء، التي حلت ثالثا بمعدل 19.32، في شعبة علوم تجريبية ومتمدرسة بثانوية عبد المؤمن ولاية سعيدة.

وقام وزير التربية في اتصال هاتفي بتهنئة صاحبة أعلى معدل وطنيا بـ 18.02 في شعبة العلوم التجريبية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما هنأ الوزير صاحبة المرتبة الثانية من ذات الفئة، التلميذة عقون خولة، التي تحصلت على 17,46 في شعبة الآداب والفلسفة.

واتصل وزير التربية الوطنية بالتلميذ بوسعيد عبد الواحد، المتحصل على أعلى معدل على مستوى أشبال الأمة بـ 19.02 في شعبة الرياضيات.