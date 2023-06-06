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الجزائر

هكذا هنأ وزير الطاقة موظفاً في وزارته بعد نيله شهادة الماستر (صور)

الشروق أونلاين
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هكذا هنأ وزير الطاقة موظفاً في وزارته بعد نيله شهادة الماستر (صور)
جانب من التهنئة

هنأ وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الثلاثاء، عامل صيانة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، بمناسبة حصوله على شهادة الماستر .

وتحصّل الشاب لحمر سعيد على شهادة ماستر 2 شعبة محاسبة وتدقيق، من جامعة إبراهيم سلطان شيبوط (جامعة الجزائر 3).

وقدّم وزير الطاقة تهانيه وتبريكاته رفقة اطارات من الوزارة للشاب سعيد، وتمنوا له التوفيق والنجاح في مشواره المهني والأكاديمي.

وجاء في بيان الوزارة: “يشكل حصول سعيد على هذه الشهادة، دافعًا له لتحقيق العديد من النجاحات، نظير جهوده المبذولة للتوفيق والموازنة بين عمله الجاد بالوزارة وانضباطه في مساره الدراسي بالجامعة”.


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