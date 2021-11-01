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جواهر

هكذا وثقت المنقوش لحظة وصولها الجزائر للاحتفال بذكرى نوفمبر المجيدة!

جواهر الشروق
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هكذا وثقت المنقوش لحظة وصولها الجزائر للاحتفال بذكرى نوفمبر المجيدة!

وثقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، لحظة وصولها الجزائر للاحتفال بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة بفيديو نشرته عبر حسابها على تويتر.

وقالت المنقوش خلال جولتها في العاصمة، مساء الأحد، رفقة نظيرها التونسي: “يرفرف العلمان التونسي والليبي سوية على أرض الجزائر العظيم، رفقة زميلي عثمان الجرندي وزير خارجية تونس، جئنا لنشارك أشقائنا احتفالهم، معًا محملين بتهاني شعبينا “.

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