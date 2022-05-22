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رياضة

هكذا ودّعت إدارة نادي نابولي المدافع غلام

علي بهلولي
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هكذا ودّعت إدارة نادي نابولي المدافع غلام
اللاعبون الأساسيون لِفريق نابولي الذين واجهوا نادي سبيسيا، حيث يظهر فوزي غلام بِشارة القائد (صف الواقفين، الأوّل من اليمين/ صورة نادي نابولي).

خاض المدافع الدولي الجزائري السابق فوزي غلام بعد ظهيرة الأحد، آخر مباراة له مع فريق نابولي الإيطالي.

وكان فوزي غلام (31 سنة) قد انضمّ إلى فريق نابولي الإيطالي، في جانفي 2014.

ولجأت إدارة نابولي بِالتنسيق مع المدرب لوتشانو سباليتي إلى منح غلام شارة القائد، في مواجهة المضيف فريق سبيسيا. تثمينا لِمشوار اللاعب الجزائري، وتوديعا له بِالطريقة المُثلى.

ولُعبت هذهخ المباراة بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة، من عمر البطولة الإيطالية.

وخاض غلام كامل أطوار هذه المباراة، التي انتهت بِفوز فريقه نابولي بِثلاثية نظيفة، وتموقعه ثالثا في لائحة الترتيب النهائي، ما يمنح نادي المدرب سباليتي تأشيرة خوض رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكتب غلام بعد نهاية المباراة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى الأمام يا فريق نابولي. وإلى الأبد”.

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