هكذا ودّع ماندي فريق بيتيس إشبيلية

مدّة العقد تنقضي في نهاية جوان

ودّع اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي فريقه ريال بيتيس إشبيلية الإسباني، بِطريقة خاصّة ومُميّزة.

حدث ذلك مساء الأحد، بعد نهاية مباراة بيتيس إشبيلية والضيف نادي هويسكا، في إطار الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإسبانية.

وبقي عيسى ماندي لِوحده في ملعب “بينيتو فيامارين” التابع لِناديه بيتيس إشبيلية، بعد نهاية مواجهة هويسكا. وجلس القرفصاء وسط هذه المنشأة الكروية، في لحظة تأمّل تحمل أكثر من دلالة. كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه، التي تداولها أنصار فريق بيتيس إشبيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا المدافع الدولي الجزائري وكأنه يُلقي آخر نظرة، على ملعب احتضن مقابلات فريقه منذ صيف 2016. عِلما أن مدّة عقد ماندي (29 سنة) مع نادي بيتيس إشبيلية الإسباني تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

ويلعب فريق بيتيس إشبيلية آخر مباراة له هذا الموسم، خارج القواعد أمام سيلتا فيغو في الـ 22 من ماي الحالي، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر منافسة “اللّيغا”.

وكانت الصحافة الإسبانية قد ذكرت مُؤخّرا، بِأن ماندي توصّل إلى اتّفاق مع إدارة النادي المحلي فياريال، يقضي بِتمثيل ألوان فريقها الكروي لِمدّة 4 مواسم، انطلاقا من الفاتح من جويلية المقبل.

واكتفى عيسى ماندي بِمتابعة مباراة فريقه بيتيس إشبيلية والضيف نادي هويسكا، من دكّة البدلاء. وقد حسمها زملاؤه لِمصلحتهم بِنتيجة (1-0).

وشارك عيسى ماندي مع فريقه بيتيس إشبيلية الإسباني هذا الموسم، في 28 مباراة بِرسم بطولة إسبانيا، بينها 27 مواجهة أساسيا. وسجّل 3 أهداف ووزّع تمريرة حاسمة. فضلا عن خوضه 4 مقابلات أخرى أساسيا في كأس هذا البلد.