هكذا وصف بوتين تعامل المقاومة مع الأسير الروسي تروفانوف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قامت بـ”عمل إنساني” عندما أفرجت عن مواطن روسي كان ضمن الأسرى الذين احتجزتهم يوم السابع أكتوبر 2023.

ووفقا لما نشرته “الأناضول”، اعتبر بوتين، خلال لقائه مواطنه ألكسندر تروفانوف وعائلته، يوم أمس الأربعاء، 16 أفريل، أن “العلاقات الراسخة بين روسيا والشعب الفلسطيني، ساهمت في إطلاق سراح تروفانوف”.

وأضاف بوتين خلال اللقاء: “أعتقد أنه يتعين علينا أن نعرب عن امتناننا للقيادة السياسية لـ”حماس” لاستجابتها لندائنا وقيامها بهذا العمل الإنساني”، مشيرا إلى إطلاق سراح تروفانوف في فيفري الماضي.