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الجزائر
نصائح وتوجيهات من أجل صيف آمن

هكذا يتجنب مريض السكري تعقيدات الحرارة

كريمة خلاص
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هكذا يتجنب مريض السكري تعقيدات الحرارة
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وجّهت جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر جملة من النصائح والإرشادات للمرضى، من أجل قضاء صيف آمن دون مضاعفات صحية وتجنب تأثيرات الحرارة وما ينجم عنها من تعقيدات.
وأفادت الجمعية بأنّ “حرارة الصيف من العوامل التي تؤثر سلباً بأكثر من طريقة على مريض السكري مما يزيد من صعوبة التحكم في نسبة السكر بالدم..” ومن أهم تلك النصائح لتفادي أي مشاكل يمكن أن يسببها موسم الصيف أوصت الجمعية بشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتجنّب جفاف الجسم الذي يرفع نسبة السكر بالدم إلى مستويات عالية، حيث قدرت الكمية بين لترين و3 لترات من الماء على مدار اليوم، كما نهت الجمعية عن تناول الأطعمة الدسمة أثناء موجات الحر، موضحة بأنّ هضم الجسم للدهون يعمل على فقدان كميات كبيرة من المياه، فتسبب العطش الشديد ومع درجات الحرارة العالية فإن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والإسهال مما يسبب فقدان المياه والأملاح المعدنية من الجسم.. ودعت الجمعية المرضى إلى الحرص على فحص العيون فمن الضروري لمريض السكري زيارة طبيب العيون للفحص الدوري خلال الصيف.
فأيّ احمرار أو التهاب بسيط في العين يمثل نوعاً من الخطورة على حالة السكري، كما أنّ كثرة التعرق في أشهر الصيف من العوامل الأساسية في حدوث التسلّخات الجلدية في مناطق الاحتكاك خاصة بين الفخذين وثنايا الجلد وتحت الإبطين ولتجنب حدوث ذلك ينصح بالمحافظة على نظافة الجسم والتنشيف الجيد للتقليل من حالات الالتهابات في ثنايا الجلد..

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