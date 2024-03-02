هكذا يتم ترسيم مُعلمي الانجليزية والرياضة بالابتدائيات

الاستعانة بمفتش التعليم المتوسط في العملية

أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات على القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم، إذ تقرر تكليف مفتشي التعليم المتوسط، بالإشراف على إجراءات تثبيت الأساتذة الجدد لمرحلة التعليم الابتدائي في تخصصي “لغة انجليزية” و”تربية بدنية ورياضة”.

وأفرجت الوزارة الوصية عن القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2023، الذي يعدل ويتمم القرار الصادر في 25 أكتوبر 2010، الذي يحدد كيفيات ترسيم موظفي التعليم، حيث صدر بتعديلات جوهرية بهدف ضمان السير الحسن للعملية، وكذا لتجنب تعطيل مصالح الأساتذة الجدد والذين سبق لهم الاستفادة من إجراءات “التوظيف التعاقدي”، بعنوان السنة الدراسية الجارية 2023/2024، إذ جرى ضبط تشكيلة اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم، مع تحديد طبيعة الاختبارات التطبيقية والشفوية و”سلم التنقيط” المعتمد بصفة موحدة.

وبخصوص كيفية ترسيم أساتذة مادة اللغة الانجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، وهي رتبة مستحدثة وسترسم في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية، أشار ذات القرار الوزاري إلى أنه سيتم تكليف مفتش التعليم المتوسط لمادة اللغة الانجليزية بالإشراف على عملية التثبيت بصفته رئيسا، وذلك بسبب غياب رتبة مفتش التعليم الابتدائي لمادة الاختصاص، إلى جانب حضور كل من مدير المدرسة الابتدائية بصفته عضوا أول، وأستاذ التعليم المتوسط للمادة اللغة الانجليزية مرسم بصفته عضوا ثانيا، على أن يتم اختبارهم في ثلاثة دروس تتمحور أساسا حول أنشطة اللغة الانجليزية وتنقيطهم على 40، بالإضافة إلى إجراء اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي والذي سينقط على 20.

وفيما يخص أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية المستفيدين من إجراءات التوظيف عن طريق التعاقد بمرحلة التعليم الابتدائي (رتبة مستحدثة)، أكد القرار الوزاري أن اللجنة المكلفة ببرمجة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم، لا بد أن تتشكل من مفتش التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية بصفته رئيسا، إلى جانب الحضور الإلزامي لمدير المدرسة الابتدائية بصفته عضوا أول، وأستاذ التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية بصفته عضوا ثانيا.

وفي هذا الصدد، فإن لجنة الترسيم المتخصصة، مطالبة وجوبا باختبار الأساتذة المتربصين في ثلاثة دروس والتي لا بد أن تتمحور حول أنشطة التربية البدنية والرياضية مع شريطة تنقطيهم على 40، إلى جانب برمجة امتحان شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي، على أن يتم تنقيطهم على 20.

أما فيما يتعلق بأساتذة المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الفرنسية، فأوضح القرار الوزاري المعدل، بأن تشكيلة اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان الترسيم، لا بد أن تضم كلا من مفتش التعليم الابتدائي لمادة اللغة الفرنسية “رئيسا”، إلى جانب حضور كل من مدير المدرسة الابتدائية “عضوا” وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الفرنسية مرسم “عضوا”، ليتم اختبارهم في ثلاثة دروس تتمحور حول أنشطة اللغة الفرنسية وتنقيطهم على 40، مع برمجة اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي مع شرط تنقيطهم على 20.

وفي مقابل ذلك، فقد أبقت الوزارة الوصية على نفس كيفيات شروط “ترسيم” أساتذة المدرسة الابتدائية لمادة اللغة العربية، من دون أي تعديلات.

وأوضحت مصادرنا أن لجوء مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، إلى الاستعانة بخدمة مفتشي التعليم المتوسط، لترسيم الأساتذة المتربصين بمرحلة التعليم الابتدائي في اختصاصي “اللغة الانجليزية” و”التربية البدنية والرياضة”، بسبب تعثر عملية ترقية الأساتذة الرئيسيين لمادتي اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضة بمرحلة التعليم المتوسط، إلى رتبة مفتش تعليم ابتدائي في المادتين.