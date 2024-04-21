هكذا يحفز رونالدو نفسه قبل التسديد وتسجيل الأهداف

يردد نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعض الكلمات من أجل تحفيز نفسه قبل التسديد وتسجيل الأهداف.

وكشف أحد قارئي الشفاه عن الكلمات التي يرددها رونالدو لتحفيز نفسه قبل هز شباك المنافسين في الدوري السعودي.

ورصدت عدسات الكاميرا رونالدو يتحدث مع نفسه بكلمات غير مفهومة خلال تنفيذ إحدى الركلات الحرة، في مباراة أبها لحساب الجولة الـ29 .

وحوّل رونالدو هذه الركلة إلى هدف، وتمكن خلال هذه المباراة من تسجيل ثلاثة أهداف، منها ثنائية من ركلتين حرتين مباشرتين، والثالث بعدما رفع الكرة فوق رأس الحارس، كما قدم تمريرتين حاسمتين لساديو ماني وعبد المجيد الصليهم.

وقال قارئ الشفاه غوستافو ماتشادو، رونالدو قال لنفسه “أنت الأفضل، تعلم أنك الأفضل وستسجل. سيكون هدفا، سيكون هدفا، أنت تعلم أنه سيكون هدفا”.