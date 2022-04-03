هكذا يخطط برشلونة لخطف رياض محرز من نادي تشيلسي

غوارديولا أراحه في لقاء بيرنلي استعدادا لأتلتيكو مدريد

أكد موقع “فوتبول لندن” الإنجليزي أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لـ”سرقة” صفقة الدولي الجزائري، رياض محرز، من نادي تشيلسي الإنجليزي، أول الأندية المهتمة بضم قائد المنتخب الوطني تحسبا لسوق التحويلات الصيفية المقبل، واصفا خطوة النادي الكتالوني ضمن خططه لحرمان النادي اللندني من أفضل اللاعبين، وهو الذي يستهدف ضم بعض لاعبيه الآخرين، مستغلا أزمته الحالية والعقوبات المفروضة عليه، ولو أن مصادر انجليزية توقعت رفع حظر الاستقدامات الصيف المقبل.

وقال الموقع البريطاني عن أخبار اهتمام نادي برشلونة بخدمات الدولي الجزائري، رياض محرز: “يُحظر حاليًا على تشيلسي إجراء أي صفقات في الصيف، لكن كل ذلك قد يتغير”، مضيفا: “ستحتاج الأندية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، وكان برشلونة في المقدمة. هم مهتمون بهدف تشيلسي رياض محرز”، ولا يعد محرز الهدف الوحيد للنادي الكتالوني، حسب “فوتبول لندن”، الذي يرغب في خطفه من نادي تشيلسي، على اعتبار أنه يستهدف أيضا ضم لاعبيه الحاليين، الدنماركي أندرياس كريستنسن والإسباني سيزار أزبيليكويتا مع اقتراب نهاية عقدهم، فضلا عن المدافع الألماني، أنطونيو روديغر،

وتابع: “قبل معاقبة رومان أبراموفيتش، كانت مارينا غرانوفسكايا (المدير العامة لتشيلسي) وفريقها يعدون عرضًا لمحرز”، مضيفا: “لم يكن الأمر بمثابة مفاجأة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد النجم الجزائري في عام 2023، إنه الوقت المناسب لنادي مانشستر سيتي ليقبل عرضًا بخصوص محرز إلاّ إذا كان على استعداد لمنحه عقدًا جديدًا”.

إلى ذلك، تابع نفس المصدر تقريره بالقول: “هذا هو المكان الذي يتدخل فيه برشلونة. على الرغم من أن رافينها هو خيارهم الأول، إلا أنهم سعداء أيضًا بإخراج محرز من أيدي بيب غوارديولا”، قبل أن يضيف كاتب التقرير: “في رأيي المتواضع أعتقد أن هذه سرقة مطلقة (بخصوص تداخل رغبة برشلونة في خطف محرز من تشيلسي)”، وأردف: “قد يكون الجزائري متاحًا هذا الصيف مقابل حوالي 33.2 مليون جنيه إسترليني”، وأبرز نفس المصدر بأن نادي تشيلسي الانجليزي بحاجة ماسة لخدمات رياض محرز، وقال: “بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات (محرز)، أثبت أنه عنصر خطير وحاسم للسيتيزينس. تشيلسي بحاجة له ويجب فعل ما يتطلبه كل الأمر للحصول عليه، خاصة مع الحديث عن رغبة تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو في الرحيل”.

من جهة أخرى، اكتفى رياض محرز بمتابعة مباراة فريقه أمام نادي بيرنلي، أول أمس، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز من دكة الاحتياط، وفاز السيتي بنتيجة هدفين دون رد ليحافظ على صدارته، وأرجعت مصادر إعلامية إنجليزية بقاء محرز على دكة البدلاء لرغبة المدرب بيب غوارديولا في إراحته لمواجهة أتليتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب الاتحاد بمانشستر، خاصة أنه اللاعب الجزائري يعد أفضل لاعبي المان سيتي في المنافسة الأوروبية، ويتمنى غوارديولا أن يكرر محرز المستويات الكبيرة التي قدمها الموسم الماضي في نفس المرحلة من دوري أبطال أوروبا، عندما قاد السيتي إلى المباراة النهائية.