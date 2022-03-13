هكذا يخطط بلماضي لتجاوز الفخ التحكيمي في الكاميرون

مخاوف من سطوة عمل الكواليس في فاصلة المونديال

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكاميروني يوم 25 و29 مارس، في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 عن القارة الإفريقية، وسط عديد المخاوف، حسب عديد المتابعين، من الأداء التحكيمي، وعلى وجه التحديد خلال مواجهة الذهاب، التي سيديرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيّن هذا الحكم المثير للجدل لإدارة مباراة الذهاب المقررة على ملعب جابوما في مدينة دوالا، على أن يقود الحكم الغامبي باكاري غاساما لقاء العودة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكانت عدة مصادر أكدت لـ”الشروق” مخاوف الاتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب، جمال بلماضي، من الأداء التحكيمي للبوتسواني، جوشوا بوندو، ما سيدفع مدرب “محاربي الصحراء” إلى تحضير زملاء رياض محرز بالطريقة المناسبة لتجاوز هذا الفخ، وأضافت نفس المصادر بأن جمال بلماضي وعلى عكس خرجاته الإعلامية السابقة، أين كان ينتقد التحكيم الإفريقي في كل مرة ويوجه رسائل خاصة إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا الشأن، قرر عدم الخوض في مسألة تعيين الحكم جوشوا بوندو لإدارة مباراة الذهاب أمام الكاميرون، ويأتي هذا الموقف من منطلق أن بطل إفريقيا عام 2019 يرفض الدخول في صدام مع مسؤولي الكاف بخصوص التحكيم، قد يجعل، حسب بعض المحللين، المنتخب الجزائري يدفع ثمن هذا الصراع، بالنظر لعامل الكواليس المعروف في كرة القدم الإفريقية، حسب ذات المراقبين دائما.

إلى ذلك، سيسعى جمال بلماضي لتحضير زملاء رياض محرز جيّدا من الناحية النفسية قبل مواجهة الكاميرون، وعلى وجه التحديد لتفادي الهاجس التحكيمي، وسيطلب منهم الابتعاد عن الاحتجاج على القرارات التحكيمية سواء ذهابا أو إيابا، لتفادي الحصول على الإنذارات المجانية وإهدار طاقتهم في الأمور الجانبية، وكان بعض لاعبي المنتخب الجزائري برزوا خلال كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، باحتجاجاتهم الكثيرة على الحكام، ما أثر، حسب العديد من المحللين، على أدائهم العام، في صورة بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري، ورامي بن سبعيني نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، ويوسف بلايلي نجم نادي بريست الفرنسي، وستتضمن تعليمات جمال بلماضي للاعبيه، حسب نفس المصادر دائما، ضرورة التركيز على ما يجري داخل المستطيل الأخضر والأمور الفنية، دون التفكير في الجزئيات الأخرى، كالتحكيم وأرضية ملعب جابوما أين ستجري مباراة الذهاب مع الكاميرون، بعد أن أثبتت تجربة كأس إفريقيا الماضية تأثر مستويات زملاء رياض محرز بهذه المعطيات.

وكان جمال بلماضي كشف في تصريحات سابقة بأن لاعبيه تأثروا حتى بتصرفات الحكام قبل الدخول إلى أرضية الميدان، مبرزا تصرفات هؤلاء في غرف حفظ الملابس، على غرار الضغط على المنتخب الجزائري بالعودة السريعة إلى الملعب حتى قبل انقضاء الوقت القانوني للراحة ما بين الشوطين مثلا، وحتى عن الحديث معه أو لاعبيه على مقاعد البدلاء، في إشارة إلى تصرفات الحكم الرابع.