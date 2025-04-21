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هكذا يستعد الديوان الوطني للخدمات الجامعية للدخول الجامعي القادم

الشروق أونلاين
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هكذا يستعد الديوان الوطني للخدمات الجامعية للدخول الجامعي القادم
الديوان الوطني للخدمات الجامعية
اجتماع تنسيقي بين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، وأمين مدير جامعة وهران 01، عبد المالك أمين، بحضور نواب مدير الجامعة والأمين العام للجامعة، والمدير الفرعي لمراقبة تسيير الاقامات الجامعية بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، 21 أفريل 2025.

صرّح المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، على هامش زيارته اليوم الإثنين، 21 أفريل، إلى وهران أن الديوان يعمل “بدون هوادة لتوفير كافة الظروف اللازمة لضمان نجاح الدخول الجامعي القادم” 2025-2026، مشيرا إلى وضع بعض التجهيزات تحت تصرف الإقامات الجامعية من اجل تحسين جودة حياة الطلبة داخل الإقامات الجامعية.

وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أوضح ذات المسؤول أن الديوان يعمل على تجسيد “رؤية شاملة” لتحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة.

وأفاد مزوغ بأنه بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بزيارة مختلف الإقامات الجامعية للمدينة حيث اطلع على انشغالات الطالب والإقامات على حد سواء.

وحسب مدير فرعي بالديوان الوطني الخدمات الجامعية، تم اتخاذ جملة من التدابير من أجل تحسين خدمة النقل والايواء بالولاية، وذلك عبر ترميم وإعادة تهيئة ما لا يقل عن 7 إقامات جامعية بوهران. إضافة إلى تجهي المطاعم وترميم غرف التبريد والمصاعد.

وحسب المدير الفرعي، تم التشديد أيضا على أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من تنظيمات طلابية ونقابات عمالية من أجل تحسين ظروف إيواء الطلبة مع الاستماع الدائم لانشغالاتهم.

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