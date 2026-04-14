هكذا يمكن أن يتأثر الاقتصاد الوطني بزيارة بابا الفاتيكان

رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور لـ"الشروق":

اعتبر رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، سعيد منصور، أن زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر تحمل دلالات تتجاوز الطابع الديني، لتؤسس لانطلاقة استراتيجية جديدة ذات أبعاد ثقافية وأمنية واقتصادية متكاملة، في سياق دولي وإقليمي دقيق يمنحها رمزية خاصة.

وأوضح منصور أن هذه الزيارة ليست مجرد حدث رمزي، بل رسالة قوية تعكس مكانة الجزائر كفضاء للحوار والتوازن في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.

وأضاف لـ”الشروق” أن الجزائر عُرفت تاريخيا بدورها في دعم حركات التحرر ومساندة الشعوب في نضالها ضد الاستعمار، وهو ما منحها رصيدا معنويا وسياسيا معتبرا على الساحة الدولية، ويعزز اليوم صورتها كدولة قائمة على قيم إنسانية ثابتة، تقوم على التضامن والسلم واحترام سيادة الدول.

وفي ظل تزايد التوترات والصراعات على المستوى الدولي، اعتبر المتحدث أن التقارب بين الثقافات والحضارات يمثل أحد أهم مفاتيح بناء الثقة بين الدول والشعوب، مشيرا إلى أن احتضان الجزائر لمثل هذه الزيارات يعكس قدرتها على لعب دور محوري في تعزيز الحوار والتفاهم، بما يشكل أرضية أساسية لأي تعاون اقتصادي مستدام.

وأكد سعيد منصور أن الأمن والاستقرار يظلان العامل الحاسم في قرارات المستثمرين، موضحا أن الجزائر اليوم تقدم نموذجا يجمع بين الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي والانفتاح على العالم، وهو ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار، ليس فقط من حيث الإمكانات، بل من حيث الثقة التي توفرها بيئتها العامة.

كما أشار إلى أن التقارب الثقافي الذي تعكسه هذه الزيارة يساهم في خلق مناخ إيجابي قائم على الاحترام المتبادل، وهو عنصر أساسي في بناء شراكات طويلة المدى، لافتا إلى أن الاقتصاد الحديث لم يعد يقوم فقط على الأرقام، بل أيضا على الثقة والتفاهم والاستقرار.

وختم رئيس النادي الاقتصادي الجزائري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تمثل فرصة لإعادة إبراز الجزائر كدولة سلام، وكجسر يربط بين الشعوب والثقافات، وكمنصة يمكن أن تحتضن شراكات دولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، داعيا إلى إعادة النظر في موقع الجزائر ضمن النظام الدولي، ليس فقط كفاعل اقتصادي، بل كقوة استقرار وإشعاع.