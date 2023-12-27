هكذا يمكن الحجز والتقديم للعمرة عبر تطبيق “نسك”

تعد منصة “نسك” أول منصة رسمية تتيح للراغبين في أداء شعيرة العمرة خيار التخطيط والحجز لرحلتهم كاملة بطريقة إلكترونية من مكة إلى المدينة.

وتتيح المنصة للمسافرين من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، عن استقبال المملكة العربية السعودية لكافة المعتمرين من خلال منصة “نسك” للحج والعمرة للزائر من خارج المملكة، بعد الغاء تطبيق “اعتمرنا”.

وقال الوزير السعودي: “اعتمرنا” كان بهدف تنظيم العمرة ودخول الروضة، ولكن الآن أصبح منصة رقمية وهي “نسك”؛ وذلك لتقديم خدمات كثيرة”.

وأوضح الربيعة، أن التسجيل والحجز عن طريق تطبيق “نسك”، يشمل السكن والإقامة، بالإضافة إلى إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

Obtenez votre visa en ligne dès maintenant sur le site Nusuk — nusuk – نسُك (@MyNusuk) December 13, 2023

خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق “نسك”

1- تحميل التطبيق من خلال متجر غوغل بلاي لمستخدمي أندرويد أو من خلال متجر أب ستور لمستخدمي «IOS».

2- فتح تطبيق نسك بعد التحميل للمواطن أو المقيم

3- بعد فتح التطبيق عليك القيام بالخطوات التالية لتسجيل الدخول إذا كنت مواطنا أو مقيما:

– اختيار اللغة من بين العربية والإنجليزية

– إدخال رقم الهوية الوطنية

– رقم الهاتف.

– البريد الإلكتروني

– مدينة الإقامة.

– تعيين كلمة مرور للحساب.

– كتابة تاريخ ميلادك.

– تحديد إذا كنت من ذوي الإعاقة أم لا.

– قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

أهم خدمات تطبيق نسك في السعودية

1- إمكانية حجز مناسك الحج والعمرة بطريقة سهلة وبسيطة.

2- تسهيل طريقة الدفع توصيل المعتمرين والحجاج عن طريق تبسيط الإجراءات المالية.

3- حجز رحلات سياحية وثقافية بالإضافة إلى إمكانية زيادة المعالم السياحية والأثرية داخل المملكة العربية السعودية.

4- إتاحة خدمات عالية الجودة لكافة الحجاج والمعتمرين.

5- القيام بكل التأشيرات داخل المملكة العربية السعودية.

6- القيام بتوفير خدمة الترجمة للعديد من اللغات للحجاج والزوار في كافة أنحاء العالم.

ويمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

1- أدخل منصة “نسك” من هنـــــــــــا.

2- الضغط على “التقديم على التأشيرة”

3- اختيار الجنسية

4- ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

– في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

– في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، ستظهر خيارات “الحصول على التأشيرة من خلال باقة”، “مكاتب التأشيرات المعتمدة” “السفارة أو القنصلية” “تاشيرة العبور”

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة».

6- تتبع الإرشادات المقدمة لإكمال العملية.