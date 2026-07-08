هكذا يمكن للمترشحين التعرف على نتائج بكالوريا 2026

ستكون متاحة عبر 4 قنوات وفي نفس التوقيت

يترقب أزيد من 876 ألف مترشح بقلق وتوتر كبيرين نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، حيث يفرض “السوسبانس” نفسه سيّدًا للموقف في كل بيت ينتظر معالم مستقبل ابنائه.

وقد بلغت الإثارة ذروتها يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري، عقب إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد يوم 15 جويلية، قبل أن تكشف وزارة التربية الوطنية، الأربعاء، أن الإعلان عن النتائج سيكون يوم الأحد 12 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحًا.

وبالتالي ستكون النتائج متاحة عبر أربع قنوات، لأجل وضع المعنيين في أريحية تامة وتفادي الارتباك، وتجنب بذلك الضغط الكبير الذي تشهده المنصات الرسمية مثل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أن الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد دخلت مرحلة حاسمة من التدقيق في نتائج امتحان شهادة البكالوريا والذي شارك فيه 876.201 مترشح، من بينهم أزيد من 588 ألف مترشح نظامي “متمدرس” وما يفوق 287 ألف مترشح حر.

وأوضح بيان للوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر أربع قنوات على النحو الموضح أسفله.

وزارة التربية: الإعلان سيكون الأحد المقبل على الساعة العاشرة صباحًا

بالنسبة للممتحنين المتمدرسين “النظاميين”، سيكون بإمكانهم التعرف على نتائجهم إما بالولوج إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وإما بولوج أولياء الأمور إلى حساباتهم الشخصية عبر “فضاء الأولياء” بالمنصة الرقمية للوزارة، وإما بالالتحاق مباشرة بمؤسساتهم الثانوية، أين سيتعرفون على نتائجهم ومعدلاتهم، والتي سيتم نشر وتعليقها هناك من قبل المديرين، وذلك عقب استلامهم للنتائج التي تصلهم في حساباتهم الشخصية عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.

كما يمكن للمترشحين المتمدرسين أيضا، التعرف على نتائجهم من خلال الرسائل النصية المجانية (*567#) عبر أي هاتف نقال للمتعاملين الثلاثة للهاتف “موبيليس وأوريدو وجازي”، حيث تتيح هذه الطريقة للمعنيين الاستعلام عن النتيجة باتباع مجموعة خطوات هامة.

ويتعلق الأمر بتشكيل رمز موحد، ثم القيام بإدخال “رقم التسجيل” الخاص به مع إدخال “تاريخ الميلاد” أو “الرقم السري”، ثم تأكيد المعلومات، بعد ما يكون قد اختار اللغة “عربية أو فرنسية”، ليحصل مباشرة على نتيجته ومعدله عبر رسالة نصية قصيرة.

أما بخصوص المترشحين الأحرار، أشارت ذات المصادر إلى أنه يمكن لهم التعرف على نتائجهم من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر أي هاتف نقال للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، باتباع نفس الخطوات المذكورة سلفا.

كما ستكون النتائج متاحة أيضا عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي سيوفر خدمة ممتازة للمعنيين للتعرف على معدلاتهم.

وبناء على ذلك، أكدت مصادرنا أن النتائج سيجري الإعلان عنها في توقيت موحد. وبمجرد ولوج أي مترشح لأي قناة من القنوات الأربع سيجد نتيجته متاحة.

وإلى ذلك، فإن آلاف العائلات الجزائرية، تعيش هذه الأيام حالة قصوى من الطوارئ النفسية والترقب الشديد، فلم تعد الصالونات والمجالس، سواء العائلية أو الافتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تخلو من التخمينات والنقاشات الدءوبة حول نسب النجاح المتوقعة والمعدلات المحتملة لمختلف الشعب.

وعليه، فقد تحولت الهواتف الذكية إلى شاشات لا تفارقها الأعين، يترصد أصحابها أي ومضة لبيان رسمي أو تصريح من وزارة التربية الوطنية يحدد بدقة الساعة والتاريخ الفعليين لفتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ويأتي هذا الحبس الطويل للأنفاس، بعد أسابيع من الجهد المضني، بدءا من التحضيرات النفسية والدروس التدعيمية، مرورا بأيام الامتحانات المصيرية، ووصولا إلى غرف التصحيح التي سهر فيها الأساتذة على التدقيق والتمحيص لضمان مصداقية الشهادة وتكافؤ الفرص.