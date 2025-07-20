هكذا يمكن للمعوزين غير المؤمنين الإستفادة من الأدوية مجانا

أفادت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها اليوم الأحد، 20 جويلية، أنه تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة للتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.

وحسب ذات المصدر، بإمكان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، ايداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2025.

ويتضمن الملف المطلوب الوثائق الآتية:

طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا،

شهادة ميلاد و شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين،

شهادة اقامة محينة،

صورة شمسية،

شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة،

شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،

تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة.

لتتولى بعدها مصالح البلدية تحويل ملفات المعنيين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لدراستها والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تسلمها الملف.

ويمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض.

وأكدت وزارة التضامن الوطني أنه “بحرصها على وضع هذا الجهاز حيز التنفيذ تؤكد التزام الدولة الدائم على تعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية”.