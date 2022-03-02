هكذا ينظر الكاميرونيون إلى المدرب “سونغ”

تباينت آراء الشارع الكاميروني، بعد تعيين التقني المحلّي ريغوبيرت سونغ على رأس العارضة الفنية لِمنتخب “الأسود الجموحة”.

ويقود الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ لاعبيه لِمواجهة نظرائهم الجزائريين، مرّتَين في أواخر مارس الحالي. بِرسم الدور الحاسم لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وانقسم الرّأي العام الكاميروني، بين مُؤيّدين لِقرار تعيين ريغوبيرت سونغ (45 سنة) ناخبا وطنيا، وبين معارضين لِهذا المسعى، وفقا لِأحدث تقارير الصحافة المحلّية. نذكر أبرز وجهات النظر فيما يلي:

1- ريغوبيرت سونغ عُيّن بِالواسطة (المعريفة)، لأنه صديق رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو. حيث سبق لهما أن فازا سويا في منصبَي مدافع ومهاجم – على التوالي – بِكأس أمم إفريقيا 2000 و2002.

2- جَلْبُ ريغوبيرت سونغ تكريس للعرقية والجهوية، ذلك أن هذا التقني رفقة إيتو والأمين العام لِاتحاد الكرة بنيامين ديدييه بانلوك، ينتمون إلى منطقة واحدة بِالجنوب الكاميروني. مع الإشارة إلى أن البلد تنخره نزاعات حادّة بين الفرانكفونيين والأنجلوسكسونيين.

3- مُنِيَ التقني ريغوبيرت سونغ بِفشل ذريع في مجال التدريب، حيث زاول هذه الوظيفة مرّتَين: أشرف على منتخب الكاميرون للاعبين المحلّيين، وخرج أشباله من الدور الأوّل لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة عام 2018، بعد أن تذيّل الفريق جدول ترتيب الفوج الرابع. كما درّب سونغ منتخب الكاميرون لِأقلّ من 23 سنة، وودّع تلاميذه بطولة إفريقيا لِهذا الصنف عام 2019 من الدور الأوّل، بعد أن تموقع الفريق ثالثا في لائحة ترتيب المجموعة الأولى. عِلما أن المنافسة كانت مُؤهّلة لِأولمبياد طوكيو 2021.

4- تعرّض سونغ لِسكتة دماغية ودخل في غيبوبة، في أكتوبر 2016، أجبرت السلطات الرياضية للكاميرون على نقله إلى العاصمة الفرنسية باريس للعلاج. وهنا يطرح المعارضون تساؤلهم حول القدرات الصحّية للناخب الوطني الجديد.

5- يُبدي بعضهم تشاؤما بِخصوص تعيين مدرب جديد للمنتخب، قبل أقلّ من شهر من مقابلتَين مفصليتَين أمام الجزائر، ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات المونديال. بِعبارة أخرى يرون أن عامل الزّمن لن يلعب في صالح التقني سونغ وأشباله، ويستدلّ أصحاب هذا الطّرح، بِالبلد الجار نيجيريا، لمّا أقدم اتحاد الكرة المحلّي على تنحية الناخب الوطني والتقني الفرانكو ألماني جيرنو روهر في ديسمبر الماضي، وقبل شهر من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، وعيّن المدرب المحلّي أوغسطين إيغوافون بديلا له. فودّعت نيجيريا “الكان” مُبكّرا من الدور الثاني.

6- أفضل نتائج منتخب الكاميرون تحقّقت تحت إشراف مدربين أجانب، والدليل التتويج بِكأس أمم إفريقيا خمس مرّات: عام 1984 بِقيادة التقني اليوغسلافي راديفوي أوغنيانوفيتش، وعام 1988 تحت إمرة التقني الفرنسي كلود لوروا، وعام 2000 تحت إشراف التقني الفرنسي بيير لوشونتر، وعام 2002 تحت قيادة التقني الألماني فينفريد شيفر، وعام 2017 تحت إمرة التقني البلجيكي هوغو بروس. فضلا عن ربع نهائي مونديال 1990، تحت إشراف التقني السوفياتي فاليري نيبومنياتشي.

7- يقول المؤيّدون لِقرار انتداب التقني سونغ، إن هذا الإطار الفني سينجح لِامتلاكه سلاح “الغرينتا” (الرّوح القتالية)، التي تميّز بها لمّا كان لاعبا في صفوف منتخب الكاميرون.

8- بِإمكان ريغوبيرت سونغ فرض الصّرامة والانضباط، بِفضل شخصيته القوّية.

9- يستطيع الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ إقناع اللاعب جون إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (32 سنة)، المحترف في نادي بايرن ميونيخ الألماني، بِالعودة إلى صفوف فريق “الأسود الجموحة” في مواجهتَي الجزائر. عِلما أن هذا المهاجم أعلن بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِبلاده، عن اعتزاله اللّعب الدولي، احتجاجا على إشراكه مرّتَين فقط أساسيا، في 7 مقابلات خاضها منتخب الكاميرون. وفي كلتا المقابلتَين، استُبدل في الشوط الثاني، وبِالضّبط في الدقيقتَين الـ 56 والـ 63.