هكذ تبخر مشروع المراقبة الإلكترونية للمساجين

خسائر بالملايير في استيراد أساور مغشوشة في تقرير مفتشية المالية:

حددت تحقيقات المفتشية العامة للمالية قيمة التبديد في ملف صفقة المراقبة الإلكترونية أو “السوار الإلكتروني” الموجه للمساجين كعقوبة بديلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018، وفق نظام “التراضي البسيط” إلى جانب الاختيار المشبوه للشريك المتمثل في “SGME” الذي تعد تجربته الأولى، لينتهي المشروع بالفشل مع تراكم ديون، كبدت خزينة الدولة قرابة 2000 مليار سنتيم، ناهيك عن اكتشاف أن الأجهزة المستوردة مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس الدولية.

ويشير تقرير المفتشية العامة للمالية إلى أن 864 سوارا من أصل 1000 تم اقتناؤها بموجب العقد الموقع بتاريخ 19 مارس 2018 كانت معطلة، وحسب التقرير فإن فشل الصفقة كان نتيجة لسلسلة من الخطوات المخالفة لأهداف مشروع مديرية العصرنة بوزارة العدل، فيما يتعلق بالنهج المتمثل في تصميم المعدات والحصول على تطبيق “LOCSTAP” مع رموز المصدر الخاصة به.

وأشار التقرير الى غياب الشفافية وقابلية التتبع الذي أفسد إجراءات اختيار الشريك الممون بالمخالفة للمبادئ الأساسية التي تحكم المشتريات العامة المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 15 ـ 247 بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وكذا اللجوء غير المنتظم وغير المبرر إلى الأسلوب البسيط لإرساء الاتفاق المتبادل، وعدم كفاية مدة المشروع وغياب دراسة الجدوى بالمخالفة للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 98 المتعلق بالنفقات على معدات الدولة.

وتوصلت الخبرة، إلى الاختيار المشكوك فيه للشريك المتمثل في “SGME” الذي تعد الصفقة تجربته الأولى، متجاهلا النتائج الحاسمة التي تم الحصول عليها نهاية الاختبارات التي سبقت إبرام العقد، فضلا عن استبعاد الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الأساور الإلكترونية، مثل الشركة السويسرية “SATIS” والشركة الأمريكية “TRACK GROUP”، وحسب ـ التقرير ـ فالتفاوض في إبرام الصفقة كان موجزا على شروط العقد، لاسيما فيما يتعلق بمدة الضمان وخدمة ما بعد البيع، كما أن الاختيار الذي تم على الممثل الجزائري الوحيد “SARL STIN ” لضمان الإصلاحات والاستبدال عوض اعتماد التمثيل المتعدد لضمان تعميم النظام.

كما توصلت التحقيقات المنجزة إلى تداخل الصلاحيات بين مصالح “المديرية العامة لعصرنة العدالة” و”DGFM” و”DGAPR “، فضلا عن إعادة التحويل غير المنتظم بمخالفة أحكام المرسوم التنفيذي 04 ـ 333 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.

وخلصت الخبرة إلى أن إجمالي المدفوعات في هذه العملية بلغ 194.546.991 دينارا، نتج عن خصم ودائع الضمان البالغ مجموعها 9.6.6.355.61 دينار جزائري بأثر يبلغ حوالي 184.940.635.52 دينار جزائري، كما أن عملية السوار الإلكتروني أثقلت كاهل وزارة العدل بديون لم تدفع إلى حد الآن، تتمثل بعدم دفع رسوم الهاتف لمستعملي “موبليس” و”جازي”، الخاصة بـ1000 شريحة بمبلغ يقدر بـ28.309.022.29 دينار.

وبالمقابل، فإن الوضع المقدم من مصالح “DGRAP” لبعثة المفتشية العامة للمالية، قدر مستويات الاستهلاك لـ900 خط موبليس بين 1 جانفي 2019 و1 جانفي 2021، بإجمالي مبلغ 24.124.536.25 دينار لم يتم دفعه بعد، كما أن الوضع الذي قدمته مصالح المديرية العامة للمالية والوسائل وضح مستويات استهلاك الاشتراكات لـ100 خط موبليس خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2016 إلى 1 جانفي 2021، بمبلغ إجمالي قدره 3.786.808.61 دج لم يكن موضوعا تحت الدفع، كما أوضحت مصالح المديرية العامة لعصرنة العدالة، في تنسيقها مع مفتشية المالية أن استهلاك 10 خطوط جازي بمبلغ 397677.43 دينار، شكل ديونا متنازعا عليها.

ملف “السوار الإلكتروني” الموجود لدى قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد، يتابع فيه، المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته مدير العصرنة بوزارة العدل، والمدير العام للمالية والوسائل سابقا لدى وزارة العدل سليم لعذاوري، فيما أسقطت المتابعة ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح الذي أصبح شاهدا في ملف الحال.

ومعلوم أن “السوار الإلكتروني”، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عمدت العدالة إلى تطبيقه على المساجين، بهدف تسهيل عملية الرقابة البعدية، إذ بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل به عند حلول القوة القاهرة، كما يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، لضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة.