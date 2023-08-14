هلاك 219 شخص غرقا و592 وفاة في حوادث المرور

تدخلات الحماية المدنية تبلغ مستويات قياسية

بلغت حوادث المرور والغرق أرقاما قياسية في هذه الصائفة، حيث تتوالى يوميا الحوادث في مختلف ولايات الوطن مخلفة جرحى وموتى في الطرقات والبحار والمسطحات المائية.

وحسب حصيلة رسمية لمصالح الحماية المدنية، فإن 592 شخصا ماتوا في حوادث مرور متفرقة منذ الفاتح من شهر ماي الماضي إلى غاية صباح الإثنين، فيما بلغ عدد الجرحى خلال الفترة ذاتها 21 ألف جريح وذلك على إثر 17699 تدخلا على المستوى الوطني.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحماية المدنية عن تدخلها في 1407 حادث غرق تسبب في وفاة شخص واحد وإنقاذ 630 شخص آخر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية منذ الفاتح جوان الماضي 219 وفاة غرقا، منها 158 وفاة في الشواطئ و61 في المجمّعات المائية وإنقاذ 43458 شخص آخر من جملة عمليات تدخل بلغت 52756 على المستوى الوطني.

ودعت مصالح الحماية المدنية السائقين والمصطافين إلى مزيد من الحذر واليقظة والتقيد بقواعد السلامة المرورية لتجنب هذه السيناريوهات الكارثية التي تخلف حصيلة ثقيلة ووفيات بالعشرات.

وبحسب ما توضحه الأرقام، فإن الحصيلة هذا العام تجاوزت المعدلات السابقة وهو ما يدعو للقلق وتعزيز حملات التوعية والتحسيس من قبل مختلف الفاعلين في المجتمع، مع تعزيز رقابة الأولياء ومتابعتهم لأبنائهم المراهقين والشباب الذين يعدون من أكثر الضحايا خاصة الفئة العمرية من 13 إلى 25 عاما.