هلاك 5 مصطافين وجرح 14 آخرين في انحراف حافلة بسكيكدة

كانوا قادمين من باتنة في رحلة نحو شواطئ البحر

لقي صباح الجمعة في حدود الساعة الثامنة وثمان وعشرين دقيقة، خمسة أشخاص، حتفهم، وجرح 14 آخرين، ينحدرون كلهم من ولاية باتنة، وذلك في انحراف وانقلاب حافلة خاصة لنقل المسافرين من نوع “طويوطا كواستر”، بطريق بيبي، ببلدية عين الزويت، حيث تم نقل جثث الضحايا الذين كانوا في رحلة استجمامية نحو شواطئ سكيكدة ومنطقة القل على وجه الخصوص، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، والجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس الطريق في أقل من يومين شهده نفس الطريق بعد الأول الذي وقع لحافلة صغيرة من نوع “جي 9 ” التي انحرفت وانقلبت وسقطت في منحدر بحوالي 80 مترا الأسبوع الماضي، أين أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بجروح ينحدرون من بلدية سيدي مزغيش كانوا في رحلة استجمامية نحو شاطئ واد بيبي، هذا وتنقلت السيدة حورية مداحي والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والمفتش العام للولاية نهار أمس إلى المستشفى، أين ترحمت على أٍرواح الموتى، والاطمئنان على الوضعية الصحية للمصابين، كما وقفت السيدة الوالي على سير عملية تقديم الإسعافات والتكفل الطبي بهم.

وشهدت المنطقة حضور منذ الصباح العشرات من عائلات الضحايا بين مفجوع في ابنه وسائل عن أهله، كما تضامن أهل المنطقة مع أهالي الضحايا في وقفة تزامنت مع عيد المسلمين يوم الجمعة.

وحسب بعض الشهود، فإن الحافلة كانت تسر بصفة عادية قبل أن يلاحظ عليها ميلانا أوحى للمتابع بأن سائقها ربما أصابه النعاس ففقد السيطرة على الحافلة التي كانت مليئة بالمصطافين من الجنسين ومن كل الأعمار.