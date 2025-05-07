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رياضة

هلال العربي سوداني لاعب الشهر في ماريبور السلوفيني

الشروق أونلاين
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هلال العربي سوداني لاعب الشهر في ماريبور السلوفيني

يواصل الدولي الجزائري السابق، هلال العربي سوداني، كتابة فصول جديدة من التألق في البطولة السلوفينية، بعد اختياره أفضل لاعب في صفوف نادي ماريبور السلوفيني عن شهر أفريل المنصرم.

وجاء هذا الاختيار، نظير عروضه القوية والمردود المميز الذي قدّمه طيلة هذا الشهر، وللمرة الثالثة تواليا هذا الموسم.

وخاض سوداني خلال شهر أفريل 5 مباريات في البطولة السلوفينية، تمكن خلالها من تسجيل هدفين حاسمين، كما ساهم بخبرته الكبيرة في قيادة الخط الأمامي لفريقه ومكنه من احتلال وصافة الترتيب العام برصيد 62 نقطة.

وأشاد نادي ماريبور، عبر منصاته الرسمية، بإسهامات النجم الجزائري، مؤكدا “أن تتويجه بهذه الجائزة جاء نتيجة تصويت الجماهير والجهاز الفني، ما يعكس مدى تأثيره الإيجابي داخل المجموعة”.

ويعد هذا التتويج الجديد دليلا على أن سوداني لا يزال يحتفظ بحسه التهديفي واحترافيته العالية، ليؤكد مرة أخرى أن مسيرته الكروية لم تفقد بريقها، رغم غيابه عن المنافسات الكبرى.

للإشارة، خاض سوداني مع فريقه ماريبور 23 مباراة إلى حد الآن، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

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