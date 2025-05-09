هلال العربي سوداني يمدّد عقده مع ماريبور السلوفيني لغاية 2026

بعد موسمين ناجحين

جدّد الدولي الجزائري السابق، هلال العربي سوداني، عقده مع ناديه ماريبور السلوفيني، بموسم إضافي وذلك إلى غاية 2026، بحسب ما أعلن عنه الفريق المنتمي إلى القسم الأول في سلوفينيا على موقعه الرسمي.

وصرح المدير العمليات في النادي سيم باسكول: “التقينا بهلال نهاية 2024، من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده شهر ماي. ومنذ ذلك الموعد، أثبت احترافيته الاستثنائية، داخل وخارج الميدان. احترامه للنادي وللجميع كان مثاليا. ليس فقط لاعبا مثاليا بل رجل بشخصية قوية، يستلهم منها كل من حوله. يخوض كل حصة تدريبية وكل مباراة وكأنها نهائي، كما أن الأنصار أثبتوا إعجابهم به بتشجيعهم له ببذل قصارى جهده للدفاع عن ألوان الفريق”.

والتحق سوداني بنادي ماريبور في جوان 2023، بعقد مدته موسمين، قادما من ضمك السعودي، عائدا إلى القارة الأوروبية بعد تجربة دامت موسمين في السعودية، البداية مع نادي الفتح، ثم ضمك.

وأضاف المسير السلوفيني: “أثبت هلال أنه يمتلك الكثير مما يقدمه فوق الميدان ونحن مسرورون بضمان حضوره في الموسم المقبل. وأؤكد أن المفاوضات لم تدم سوى دقيقة واحدة، مؤكدا أن هناك أمورا كثيرا أكثر أهمية من المال”.

وسجل سوداني 28 هدفا مع ناديه ماريبور خلال 62 مباراة في كل المنافسات، علما أنه وقع خلال هذا الموسم 12 هدفا وقدّم تمريرتين حاسمتين.

ويعد نادي ماريبور، صاحب المركز الثاني في البطولة السلوفينية، هو سابع ناد للعربي سوداني في مسيرته الاحترافية، حيث لعب لصفوف فيتوريا غيماراييش البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، نوتينغهام فوريست الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، الفتح وضمك السعوديين.

ولم يتم استدعاء سوداني إلى صفوف المنتخب الوطني الأول منذ مارس 2021، وذلك في مباراتي زامبيا بلوزاكا وبوتسوانا بالبليدة في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022.