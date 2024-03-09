-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
هلال رمضان
باقي بوخالفة
2024/03/09
43
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الأمطار والثلوج تغلق هذه الطرقات
توسعة ميترو الجزائر: الإنتهاء من حفر النفق
حمس ترافع للتعايش والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية
نحو إطلاق مدرسة عليا جديدة وهذا تخصصها
كنفدرالية النقابات تجدد مطلبها بالتقاعد المسبق ورفع الأجور
الأرض تهتز في المسيلة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
استقالة أحد رموز فساد الكرة الإفريقية المُقرّبين من المغربي لقجع
2024/03/07
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 13 ولاية
2024/03/07
حادثة آرون بوشنل.. ناشطة يهودية تبكي بحرقة وهذا ما قالته في مقطع مصور!
2024/03/07
توقعات بانخفاض أسعار السيارات بـ 50 % بداية من ماي
2024/03/08
حشيشي: الجزائر ستتوقف نهائيا عن استيراد هذه المادة بحلول 2027
2024/03/08
الرأي
المزيد
إنه خطاب التحرير الفلسطيني من أبي عبيدة…
محمد سليم قلالة
2024/03/09
موجة العنف تسيء إلى كرتنا
ياسين معلومي
2024/03/09
معيار القوة وحده الفيصل
عبد الوهاب دربال
2024/03/09
الباب مفتوح.. وسعادتك وراءه
سلطان بركاني
2024/03/09
حسن الاستقامة من حسن التربية
خير الدين هني
2024/03/09