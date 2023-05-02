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رياضة
بدران يغيب بسبب البطاقة الحمراء

هلال سوداني يعود إلى المنافسة الأربعاء أمام الوحدة

ع. ع
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هلال سوداني يعود إلى المنافسة الأربعاء أمام الوحدة

قالت مصادر صحفية سعودية أن الدولي الجزائري هلال سوداني، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم، قد شفي رسميا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ19 في الرابع من مارس الماضي.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للدخول مع المجموعة التي سيعتمد عليها المدرب الروماني كوزمين كونترا، وسيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه الوحدة الأربعاء في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، حيث قرر المدرب ضم اللاعب في القائمة المرشحة، والدفع به في الشوط الثاني، لكي تكون عودته تدريجية، حيث غاب عن المباريات الرسمية نحو 60 يومًا.

من جهته سيعتمد مدرب ضمك على المدافع حسن الشمراني ليحل مكان الدولي الجزائري عبد القادر بدران، الذي لن يتمكن من المشاركة بسبب نيله بطاقة حمراء في لقاء الاتفاق الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ24.

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