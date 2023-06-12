هلال سوداني يمضي في نادي ماريبو السلوفينتي

انضم رسميا اللاعب الدولي الجزائري، هلال سوداني، إلى نادي ماريبو السلوفينتي واحتل فريق ماريبو السلوفينتي الموسم الماضي المرتبة الثالثة، بـ62 نقطة.

وقال سوداني في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: “أنا سعيد للغاية لأنني وقعت العقد وأصبحت لاعبا في ماريبور. أعلم أنه نادٍ كبير، وكان لدي الكثير من المعلومات عنه، من قبل عندما كنت في دينامو زغرب”، و أضاف قائلا: “أشكر إدارة النادي على ثقتهم وآمل أن يكون لدينا موسم رائع. أود أن نصبح أبطالًا ونقاتل من أجل تحقيق أعظم الإنجازات. سأشعر وكأنني في بيتي هنا، مع العلم أنني سأكون قريبًا من زغرب، حيث لدي عائلة وأصدقاء، هو أيضًا أمر مهم جدًا بالنسبة لي. كما أن للمدرب دامير كرزنار أيضًا الفضل الكبير في وصولي، فنحن نعرف بعضنا البعض جيدًا. تحدثنا لفترة طويلة وقررت قبول الدعوة. السنوات هي مجرد أرقام، ما يهم هو ما تقدمه في الميدان وكيف تعتني بنفسك وتتدرب. أنا هنا لمساعدة الفريق والقيام بدوري”.