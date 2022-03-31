هلال شغلوم العيد يُعمّق جراح سريع غليزان

عمّق فريق هلال شلغوم العيد، الخميس، جراح المضيف سريع غليزان، وفاز عليه بِنتيجة هدفَين لِهدف.

ولُعبت هذه المباراة بِغليزان، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وبادر سريع غليزان إلى التسجيل في الدقيقة الـ 36، بِواسطة متوسط الميدان إبراهيم سي عمّار. الذي رفع غلّته إلى 3 أهداف. بينما أمضى ثنائية هلال شلغوم العيد كلّ من: المدافع محمد الشريف العايب في الدقيقة الـ 69، ومتوسط الميدان إسحاق حراري في الدقيقة الـ 75. فرفع الأوّل رصيده إلى 3 أهداف، وبات الأخير يحوز في جعبته هدفَين.

وإذا كان هلال شلغوم العيد قد تحسّنت نتائجه كثيرا، حيث لم ينهزم في المباراة الخامسة له على التوالي. فإن سريع غليزان أجرى المقابلة رقم “11” تواليا، دون أن يتمكّن من تذوّق حلاوة الفوز، مُعقّدا وضعيته في حظية النّخبة.

ويجمع هلال شلغوم العيد بعد هذا الانتصار، 27 نقطة في المركز الـ 12. في حين تجمّد سريع غليزان في الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 16 نقطة.

ولعب السريع كلّ لقاءات في البطولة، وعددها 24 مواجهة. بينما تنقص هلال شلغوم العيد مقابلة متأخّرة.

وتُجرى 5 لقاءات أخرى من عمر الجولة هذا الجمعة، في حين تأجّلت 3 مقابلات أخرى إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.