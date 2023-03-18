هلال شلغوم العيد يضع قدما في القسم الثاني

لُعبت مساء السبت مقابلتان من عمر الجولة الـ 20 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز وفاق سطيف بِهدف لِصفر على الزّائر فريق جمعية الشلف، وعمّق اتحاد خنشلة جراح المُضيّف هلال شلغوم العيد، وانتصر عليه بِنتيجة (2-1).

وبات هلال شلغوم العيد وقد وضع قدما في القسم الثاني، كما تدلّ عليه وضعيته في جدول الترتيب المُدرج أدناه. عِلما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز، رغم إجرائه لِكلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 20 مواجهة.

وكانت هذه الجولة قد عرفت إجراء مقابلتَين مساء الجمعة، وحينها تعادلت مولودية وهران بِميدانها سلبا مع شباب قسنطينة، وفاز اتحاد بسكرة بِهدف لِصفر على الزّائر أمل الأربعاء.

وتأجّلت المواجهات الأربع المتبقّية إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أربعة أندية بِالمنافسات الإفريقية والعربية.

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 40ن (ناقص 4 مقابلات)

2- ش.قسنطينة 33ن (ناقص مقابلة)

3- و.سطيف 32ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 30ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.العاصمة 29ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ش.الساورة 29ن (ناقص مقابلة)

7- ا.بسكرة 27ن

8- ا.خنشلة 27ن (ناقص مقابلتَين)

9- م.وهران 26ن (ناقص مقابلة)

10- ج.الشلف 25ن

11- أ.الأربعاء 25ن

12- م.البيّض 24ن (ناقص مقابلة)

13- ن.مقرة 23ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 17ن (ناقص 3 مقابلات)

15- ش.القبائل 14ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 2ن