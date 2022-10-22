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رياضة

هلال شلغوم العيد يُدخَل إلى غرفة الإنعاش

علي بهلولي
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هلال شلغوم العيد يُدخَل إلى غرفة الإنعاش
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هلال شلغوم العيد في خطر.

زاد فريق مولودية وهران في متاعب نادي هلال شلغوم العيد مساء السبت، وفاز عليه بِهدفَين لِهدف.

وانْتُظمت هذه المباراة بِملعب “11 ديسمبر 1960” التابع لِنادي شلغوم العيد أطوار، بِرسم آخر لقاء من عمر الجولة الـ 9 للبطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة رضوان علو.

وسجّل ثنائية المولودية كلّ من: المهاجم مراد بن عياد في الدقيقة الـ 18، والمدافع سنوسي فرلول في الدقيقة الـ 46. بينما أمضى توقيع الهلال متوسط الميدان يوسف بلعمري في الدقيقة الـ 81.

واشترك اللاعبون الثلاث في كونهم سجّلوا أوّل هدف لهم في بطولة الموسم الحالي.

وإذا كانت مولودية وهران قد حصدت ثاني انتصار لها، فإن هلال شلغوم العيد ما زال يبحث عن أوّل فوز له، كما مُني بِسابع هزيمة له على التوالي.

وبات فريق “الحمراوة”بعد هذا الانتصار، يجمع 9 نقاط في المركز الـ 12، ويتذيّل هلال شلغوم العيد اللائحة في الرّتبة الـ 16 بِرصيد نقطة وحيدة.

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