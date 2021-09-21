هلال شلغوم يضم عبيد

ميركاتو

أعلن نادي هلال شلغوم العيد، الصاعد الجديد إلى الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية، تعاقده مع المهاجم محمد الأمين عبيد. ووقع هداف شباب قسنطينة السابق على عقد مدته سنتين بمقر الهلال، بحضور رئيس النادي. وعانى عبيد الموسم الماضي من كثرة الإصابات، ما أدى إلى غيابه عن جل مباريات البطولة الجزائرية، وهذا ما جعل شباب قسنطينة يقرر تسريحه في نهاية الموسم. وتعاقد الهلال مع عدد من اللاعبين في الآونة الأخيرة قصد تحقيق البقاء في الرابطة الأولى، والتي يصعد إليها لأول مرة في تاريخه.

كريم زياني في طريقه إلى شبيبة القبائل

قال مصدر مقرب من الدولي الجزائري السابق كريم زياني أن إدارة شبيبة القبائل، اتصلت بالدولي السابق من أجل تعيينه في منصب مدير رياضي للنادي. واستقرت إدارة الشبيبة على قائد الخضر سابقا، رغبة منها في الاستفادة من خبرته في عالم كرة القدم والمناجمنت بصفة خاصة. نفس المصدر أكد أن زياني بصدد التفكير في مقترح إدارة ياريشان، والرد سيكون في الأيام القادمة.

مدافع جمعية وهران في الوفاق

أعلن نادي وفاق سطيف، عن صفقة جديدة، عن ضم الظهير الأيمن لنادي جمعية وهران علي العربي مُحمد، لمُنافسة كل من دباري وزيتي في منصبه. وأوضحت الإدارة السطايفية، بأن الوافد الجديد سيكون مُرتبطا معها إلى غاية صيف 2024، لتواصل بذلك الميركاتو الصيفي الذي يبدو قويا على الورقة، بضم كل من بن عياد “إعارة” والليبي بودبوس، إضافة للجناح الأسبق مولودية وهران زبير مطراني.

المدية يواصل التدعيم

يواصل المدير الرياضي لأولمبي المدية عملية الاستقدامات حيث التحق متوسط ميدان نصر حسين داي سيدهم إلياس الذي وقع لموسمين، وبن جلول مراد مدافع جمعية وهران الموسم الماضي، في حين لازالت الإدارة تصارع الزمن لجلب مدرب للنادي.