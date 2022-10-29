تحولت تصريحات عمر هلال ممثل المغرب بالأمم المتحدة حول كون جبهة البوليساريو صنيعة جزائرية، إلى مادة دسمة للسخرية عبر الشبكات، أين واجهه ناشطون بوثيقة مغربية تعود لعام 1973 تصف مقاتلي الجبهة بـ “المقاومين ضد الاستعمار الاسباني”.

وأخرج ناشطون وثيقة تاريخية هي عبارة عن قصاصة ورقية للعدد 8439 من سنة الإصدار 27 وذلك بتاريخ: 7 أوت 1973 الموافق لـ 7 رجب عام 1393 هجرية من مجلة العلم لسان حال حزب الاستقلال صاحب الطرح التوسعي للمملكة .

والخبر المنشور جاء تحت عنوان “المناضلون يقاومون الأستعمار الإسباني في الصحراء الغربية المحتلة”، وينقل خبرا عن بيان لجبهة البوليساريو، حول اشتباك مع جنود الاستعمار الاسباني خلف قتيلا وجرحى، فضلا عن رسائل من الجبهة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع بالمنطقة.

واعتبر أصحاب هذه المنشورات أن هذه الوثيقة، كافية للرد على البروباغندا، التي يروج لها هلال كل مرة حول جبهة البوليساريو التي تأسست كحركة تحرر عام 1973، لمواجهة الاستعمار الاسباني الذي طردته من المنطقة، وواصلت كفاحها بعد مغادرة مدريد وعقدها صفقة مع النظام المغربي لتسليمه الاقليم الذي يحتله إلى غاية اليوم.

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: ديبلوماسية بوريطة وهلال الشاذة جعلتنا أضحوكة العالم

وفي سبتمبر 2021، صف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الدكتور أحمد ويحمان سلوك ديبلوماسية بلاده بالشاذ وأنها حولت المغرب إلى أضحوكة العالم.

واستدل ويحمان في مقال له بعنوان “شذوذ جديد في ديبلوماسيتنا من التطبيع فصاعدا ليس أمامنا سوى الخسائر .. هذه أولاها .. والقادم أفظع” ما وصلت إليه الديبلوماسية المغربية بما جاء في حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال لقاء له مع صحفيي هسبريس “، حيث أكد بأن ما قاله عمر هلال، السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، حول تقرير المصير في منطقة القبايل الجزائرية، “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

واستطرد ويحمان قائلا “إنه شذوذ آخر عن القاعدة في الديبلوماسية بكل أنحاء العالم فالقاعدة هنا تقول بأن كل مندوب دائم لبلد ما في المنتظم الأممي هو الناطق باسم بلده والمعبر عن مواقفه هذه هي القاعدة.

واضاف ويحمان “وتشاء “النظرية” الهلالية، في ” المدرسة ” البوريطية إلا أن تجعل من المغرب الشاذ عن القاعدة العامة”.

وتابع ويحمان قائلا “فعين المسخرة هي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المفترض، دستوريا، أنه رئيس وزير الخارجية ورئيس عمر هلال مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة يتبرأ مما قاله مندوب المغرب في المنتظم الأممي ويقول بالحرف بأنه “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”.

وتساءل ويحمان إن كان ما قاله عمر هلال، مندوب المغرب في الأمم المتحدة، “ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية” فما هي هذه الدولة التي يتحدث عمر هلال باسمها ؟

وختم ويحمان مقاله بالقول “هذا هو وجه آخر للشذوذ في ديبلوماسيتنا . ووجه المسخرة هو أنه يأتي، هذه المرة، ليس من معارض او على لسان محلل من المحللين، وإنما من رئيس الحكومة نفسه !”.