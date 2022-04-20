هلع في تايوان بسبب “أخبار” عن هجوم عسكري صيني!

تسبّبت قناة تلفزيونية محلية في حالة من الهلع في تايوان، بعد إذاعتها خبرا عن طريق الخطأ، مفاده أنّ الصين شنّت هجمات عسكرية على البلاد.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد قدّمت قناة “سي تي اس” اعتذاراتها للمشاهدين “عن هذا الخطأ الجسيم الذي تسبّب في هلع بين الجمهور. وبمشاكل للوحدات المعنية”.

ومن بين ما نشرته القناة بالخطأ “إصابة مدينة تايبيه الجديدة (عاصمة البلاد) بصواريخ موجّهة من الجيش الشيوعي (الصيني)”.

وأرجع التلفزيون التايواني الخطأ إلى قيام موظفين ببثّ مشاهد من تدريبات على إطفاء الحرائق لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه.