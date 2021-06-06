“هليوبوليس” يصالح الجمهور مع القاعات

أزيد من 10 آلاف تذكرة بيعت للفيلم عبر الوطن

اختتمت الجولة الوطنية لفيلم هليوبوليس لجعفر قاسم والتي قادته لـ13 ولاية شرقا وغربا، استقبل فيها الفيلم بحفاوة في القاعات، حيث صالح هذا العمل الجمهور مع السينما وأسقط فرضية مقاطعة الناس للسينما، حيث أكد جعفر قاسم أن الجمهور في حال وجد عملا جميلا فإنه يقبل عليه. الاحتراف الذي أبداه فريق العمل لا يقتصر فقط على الفيلم، لكن ينطبق أيضا على الخطة الإعلامية والتسويقية للعروض التي قادت المخرج وفريقه إلى مختلف الولايات.

وقال عزيز حمدي المكلف بالإعلام بالمركز الجزائري لتطوير السينما أنه ونظرا لإقبال الجمهور على الفيلم فإن بعض القاعات فضلت الإبقاء على العروض التجارية له في انتظار برمجة سلسلة من أعمال أخرى تنتظر دورها قريبا في القاعات، وأضاف المتحدث انه وفي انتظار تقديم الحصيلة النهائية لجميع القاعات التي برمج فيها الفيلم، فإنه يتوقع أن يتجاوز الفيلم 10 آلاف تذكرة بيعت في مختلف المناطق التي احتضنت الفيلم.