هل أحدث زلزال الكويت هذا الصدع في الأرض؟

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لما يفترض أنه صدع في الأرض، نتج عن زلزال الكويت الأخير، الذي بلغت شدّته 5 درجات على سلّم ريشتر.

لكن الصورة المتداولة لا علاقة لها بهذا الزلزال. فهي تعود إلى صيف العام 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وحسب ما نشرته رويترز آنذاك، فقد سبّب زلزال قوي ضرب المنطقة، في حدوث شقّ كبير في الأرض، حسب ما تظهره نفس الصورة.

الكويت تسجّل أقوى زلزال في تاريخها

في 4 جوان 2022، سجّلت الكويت هزّة أرضية بقوة 5 درجات على سلّم ريشتر، وهو الزلزال الأقوى في تاريخ البلاد، حسب مصادر رسمية.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنّ الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، سجّلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريشتر جنوب غرب الأحمدي.

ووقع الزلزال في حدود الساعة 04:28 صباحا بالتوقيت المحلي. ويعتبر “أعلى زلزال تسجّله الكويت في تاريخها”، حسب ما ذكره رئيس شبكة الرصد عبد الله العنزي.