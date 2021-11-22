هل أخبار اهتمام برشلونة ببونجاح حقيقية؟

تتوالى الأخبار التي تتحدث عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم بغداد بونجاح، وهي الأخبار التي قابلها البعض بالنفي، ووضعا البعض الآخر في خانة السخرية .

ويرى متتبعون ووسائل إعلام أن اهتمام برشلونة ببونجاح جدي للغاية، خاصة في ظل معرفة المدرب تشافي لإمكانياته.

وتحدثت عدة صحف إسبانية، بعد التحاق المدرب تشافي ببرشلونة، عن إمكانية انضمام بغداد بونجاح إلى النادي، بالنظر إلى الضعف الذي يعاني منه الفريق الإسباني على مستوى خط الهجوم.

واستقبلت الأخبار التي ربطت اسم بونجاج بنادي برشلونة، بنوع من الاستغراب والسخرية في بعض الأحيان، وسط تساؤلات بخصوص قدرة المهاجم الجزائري، على اللعب في نادي بحجم برشلونة، في قفزة نوعية من البطولة القطرية إلى الليغا الإسبانية.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن نادي برشلونة مهتم بخدمات الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وأضافت أن المهاجم متواجد ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين من طرف إدارة النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقدمت “سبورت” عدة براهين تؤكد على جدية اهتمام برشلونة بالمهاجم بونجاح، في مقدمتها أن المدرب تشافي يعرف جيدا إمكاناته.

وأضافت “سبورت” أن اعتزال أغويرو وإصابة كل من برايتويت وفاتي، تعزز من حظوظ استقدام المهاجم الجزائري، هذا بالإضافة إلى أن صفقة بونجاح لن تكون مكلفة للنادي الذي يعيش أزمة مالية.

وتطرقت الصحيفة الكتالونية إلى أرقام المهاجم بونجاح مع السد القطري، وذكرت أنه كان هدافا للدوري القطري في الموسم الماضي، وأنه سجل في الموسم الحالي 10 أهداف بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، خلال 705 دقيقة شارك فيها مع ناديه.

ونفى الصحفي الإسباني ميغيل، الذي يعد من المقربين من المدرب تشافي، خبر اهتمام المدرب السابق للسد ببونجاح، حيث كتب على صفحته الرسمية على “تويتر”: ” تشافي لن يستقدم أبدا لاعبا من السد، احتراما لناديه السابق..”.