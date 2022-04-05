هل أدى 90 ألف شخص أول صلاة تراويح بالمسجد الأقصى؟

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل إنها تُظهر عشرات الآلاف من المصلّين في المسجد الأقصى في شهر رمضان لهذا العام. صحيح أن جموعاً من المسلمين قصدت المسجد الأقصى لإقامة الصلاة اعتباراً من الليلة الأولى لشهر رمضان، لكن هذه الصور التي تظهر فيها حشود كبيرة من المصلّين ملتقطة في الحقيقة في العام الماضي أثناء إحياء ليلة القدر.

يظهر في الصور آلاف المصلين في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقيّة المحتلّة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصور تُظهر حشود المُصلّين في أولى ليالي شهر رمضان لهذا العام.

صور قديمة

صحيح أن جموعاً من المسلمين قصدت المسجد الأقصى في الليالي الماضية لأداء صلاة التراويح، التي تُقام حصراً في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، وقد بثّت قناة “المسجد الأقصى” على موقعها مشاهد من هذه الصلوات اعتباراً من الليلة الأولى من شهر رمضان.

لكن الصور التي أرفقت بالمنشورات قديمة.

فقد أظهر التفتيش عنها باستخدام محرّكات البحث، أنها منشورة العام الماضي في مواقع إخباريّة على أنها تُظهر عشرات آلاف المسلمين يقيمون الصلاة في باحات المسجد الأقصى في ليلة القدر من شهر رمضان من العام الماضي.

المصدر: فرانس برس