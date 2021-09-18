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هل أزالت السلطات التركية نصب رابعة في ظلّ التقارب مع مصر؟

الشروق أونلاين
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هل أزالت السلطات التركية نصب رابعة في ظلّ التقارب مع مصر؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية باللغة العربية منشورات تدعي أن السلطات التركية أزالت نصباً تذكارياً لفض اعتصام رابعة في مصر، في ظل التقارب بين القاهرة و أنقرة. 

ويظهر في الصورة نصب على شكل يد رُفعت فيها الأصابع الأربعة، والذي تحول في السنوات الماضية إلى رمز لفض قوات الأمن المصرية في العام 2013 اعتصامَين لمناصري محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في شرق القاهرة وميدان النهضة في غربها.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن هذا الادّعاء مضلّل، فالسلطات المحليّة في هذه المنطقة الواقعة في الشمال التركي أزالت النصب قبل عامين وليس حديثاً.

رابعة

وجاء في التعليقات المرافقة على موقعي فيسبوك وتويتر “الجيش التركي وقوات الدفاع المدني يزيلون تمثالاً لعلامة رابعة، تنازلاً وخضوعاً للتقارب مع مصر”، وظهر الخبر نفسه على مواقع إخبارية باللغة العربية.

بحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور على مواقع التواصل باللغة العربية في الحادي عشر من الشهر الجاري، أي بعد أيام على انعقاد الجولة الثانية من المشاورات التركيّة المصريّة في أنقرة الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح فريق فرانس برس أن إزالة نصب اليد ذات الأصابع الأربعة المرفوعة لا شأن له بالتقارب المصري التركي.

وبحسب صحافيي مكتب وكالة فرانس برس في إسطنبول، شُيّد هذا النصب في العام 2017، وأزيل في العام 2019، أي قبل وقت طويل على بدء المباحثات المصريّة التركيّة التي بدأت في العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام تركيّة خبر ازالة السلطات المحليّة في مدينة دوزجي النصب في العام 2019، مرفقاً بالصورة نفسها المنتشرة حالياً على مواقع التواصل.

وسبق أن أصدرت منصّة “متصدّقش” المصريّة المعنيّة بالردّ على الأخبار المضلّلة تقريراً فنّدت فيه هذا الادعاء بالاستناد إلى تقارير إعلاميّة تركيّة.

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