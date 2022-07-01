هل أصبحت مصر أول منتج للزيتون في العالم؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على صفحات مصريّة خبراً جاء فيه أن مصر أصبحت الأولى عالمياً في إنتاج الزيتون بزراعة 53 مليون شجرة. فما حقيقة الأمر؟

يظهر في المنشور صورة لشجرة زيتون، مرفقة بالتعليق “مصر تصبح الأولى عالمياً في إنتاج الزيتون بزراعة 53 مليون شجرة زيتون”.

وحصدت المنشورات عشرات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر.

وأعلنت مصر في العام 2018 أنها تخطط لأن تكون في المركز الأول عالمياً بحلول نهاية العقد المقبل، في إنتاج زيتون المائدة وليس إنتاج الزيتون بشكل عام، وفقاً لوزير الزراعة في البلاد.

وتعدّ مصر ثاني أكبر منتج لزيتون المائدة في العالم بعد إسبانيا، وفقاً لأرقام منظمة “الفاو” الصادرة في عام 2020 مع إنتاج حوالي 450.000 طن في 2018/19، صُدّر حوالي 100.000 طن منها.

مصر السادسة عالمياً في إنتاج الزيتون

ولا تحتلّ مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج الزيتون بل السادس.

وجاء في بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” والمجلس الدولي للزيتون أن إسبانيا تأتي في المركز الأول، تليها إيطاليا. أما مصر، فتأتي في المركز السادس.