هل أصدر الجيش المصري قرارا باعتبار سيارات الإسعاف القادمة من غزة آليات عسكرية؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يدعي أصحابه أن الجيش المصري أعلن أن سيارات الإسعاف الفلسطينية التي تدخل مصر تابعة له وسيرد على كل من يتعرض لها.

وجاء في المنشور: “الجيش المصري يُعلن اعتبار سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني التي تنقل المصابين من غزّة إلى مصر أنها سيارات عسكرية تابعة له، وأن أي تعرّض لها هو بمثابة تعرّض مباشر للجيش المصري يستوجب الردّ”.

وكشفت خدمة تقصّي صحّة الأخبار لوكالة فرانس برس أن الإعلان المنسوب للجيش المصري عن اعتبار سيارات الإسعاف الفلسطينية آليات عسكريّة مصريّة لا أساس له.

وفتحت السلطات المصريّة السبت معبر رفح البريّ الحدوديّ مع قطاع غزة لإدخال سيارات إسعاف مصريّة إلى هناك لنقل المصابين جرّاء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصريّة.

لكن لم يصدر أي إعلان عن الجيش المصري عن اعتبار سيارات الإسعاف الفلسطينيّة آليات عسكرية مصريّة والتحذير بالتالي من التعرّض لها، بحسب صحافيي مكتب وكالة فرانس برس في القاهرة.