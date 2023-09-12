هل أضاءت فرنسا برج إيفل تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب؟

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لإضاءة بريج إيفل في فرنسا تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

يظهر في الصورة برج إيفل مضاءً بالعلم المغربي، وجاء في التعليقات المرافقة: “باريس تتضامن مع ضحايا زلزال المغرب بإضاءة برج إيفل بالعلم المغربي”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح وبرج إيفل أطفأ أنواره تضامناً مع الشعب المغربي، أما الصورة المتداولة فهي مركّبة.

وأضاف التقرير أن انتشار الصورة التي حصدت مئات المشاركات على منصتي إكس وفيسبوك بدأ في سياق موجة تضامن دولي لمساعدة المغرب المتضرّر من الزلزال المدمّر الذي وقع ليل الجمعة السبت وخلّف أكثر من 2122 قتيلاً.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاثنين تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حالياً في عمليات الإغاثة في المغرب.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن بلاده جاهزة للمساعدة متى “طلب” المغرب ذلك.

إلى ذلك، أعربت بلدية باريس عن تضامنها مع الشعب المغربي وقامت بإطفاء أنوار برج إيفل مساء السبت تكريماً للضحايا، بحسب ما نشر حساب البرج الرسمي على منصة “أكس”.

ونقلت وسائل إعلام عدّة لحظة إطفاء برج إيفل أنواره مساء السبت عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الوكالة الفرنسية فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصليّة منها منشورة عام 2015 على موقع Pinterest المتخصص بنشر الصور، لكن البرج في هذه الصورة الأصليّة مضاء باللون الأحمر فقط، وليس بألوان علم المغرب، ما يشير إلى أن هذه الألوان أضيفت على الصورة الأصلية للتضليل. ويمكن ملاحظة التطابق بين الصورتين في العناصر المحيطة بالبرج.

وكثيراً ما تنتشر صور لبرج إيفل مضاءً بأعلام دول مختلفة أصابتها أزمات أو كوارث خلال السنوات الماضية، لكن العديد من هذه الصور تكون مركّبة بحسب ما توصّل إليه صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس.