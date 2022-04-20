هل أعلنت أغلب الدول الاسلامية دخول رمضان هذا العام يوما قبل موعده؟

في سياق الجدل المعتاد حول ما إن كان إعلان بداية شهر رمضان موافقاً فعلاً لما يُعرف فلكياً بـ”ولادة الهلال”، ظهرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر اكتمال القمر من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض ليلة 16-17 أفريل أي ما يوافق منتصف شهر رمضان في معظم دول الشرق الأوسط.

يظهر في الصورة القمر مكتملاً في صورة ملتقطة من فوق السحّاب.

وبالتالي فإن ذلك يعني حتما انتصاف رمضان في هذه الليلة، وبالتبعية يعني ذلك أن رمضان كان من المفترض أن يبدأ يوم 3 أفريل وليس 2 أفريلكما حدث في الجزائر ودول مثل مصر أو السعودية، وبالتالي فقد “صمنا يوما مُبكرا” بحد تعبير المنشورات التي بدأت من مصر وانتشرت في عدة دول بعد ذلك.

وتطوَّر الأمر إلى أسئلة ثقيلة مثل: هل يعني ذلك أننا أذنبنا بشكل ما؟ وهل يؤثر ذلك على العشر الأواخر؟ وكيف يؤثر ذلك على عيد الفطر؟

وجاء في التعليقات المرافقة لهذه المنشورات في 17 فريل “القمر كما هو مشاهَد من محطة الفضاء الدوليّة يوم أمس” أي ليلة السادس عشر إلى السابع عشر من الشهر.

ويتوافق هذا التاريخ مع منتصف شهر رمضان في معظم دول الشرق الأوسط.

متى التقطت الصورة؟

لكن هذه الصورة ليست ملتقطة في منتصف شهر رمضان الحالي، مثلما ادّعت المنشورات.

فقد أظهر التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة على حسابي رائد الفضاء الأميركي جيف ويليامز على موقعي فيسبوك وإنستغرام في الثامن عشر من أوت من العام 2016، ما يدحض أن تكون مصوّرة في الأيام الماضية مثلما ادّعت المنشورات.

أين كان جيف ويليامز في ذلك التاريخ؟

وبالفعل، كان جيف ويليامز في ذلك التاريخ موجوداً على متن محّطة الفضاء الدوليّة التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر، حيث تُجرى عمليات مراقبة للأرض وأبحاث علميّة في ظلّ انعدام الجاذبيّة، قبل أن يعود إلى الأرض في سبتمبر التالي.

وبعد أيام على نشر الصورة، وتحديداً في الخامس والعشرين من أوت 2016، احتفل جيف وليامز بضرب الرقم القياسيّ في أطول إقامة متراكمة لأميركي في الفضاء بلغ 534 يوماً.

ادّعاءات مماثلة

وفي سياق الجدل نفسه حول بداية شهر رمضان، تداولت صفحات وحسابات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن خطأ في إعلان بداية الشهر في مصر لهذا العام، تناولتها منصّة “متصدقش” في هذا التقرير بالاستناد إلى خبراء.

المصدر: فرانس برس