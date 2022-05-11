هل أعلنت قطر استعدادها لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارٌ تدعي أن قطر تقدّمت رسمياً بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2022.
جاء في المنشورات “قطر تتقدم رسمياً بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022”.
🚨🚨 | قطر تتقدم رسمياً بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال
وقد يتم إعادة التصويت على الملعب المستضيف مرة أخرى pic.twitter.com/kdylJpTP1L
— Xsports (@XsportsMENA) May 9, 2022
وحصدت عشرات المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.
الاتحاد القطري ينفي
إلا أن الادعاء غير صحيح.
فقد نفى الاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر ما تردّد عن استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022.
🚨 | بيان صحفي : الاتحاد القطري لكرة القدم ينفي ما يتم تداوله عن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا pic.twitter.com/VB5hQuA5Q1
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 9, 2022
وأكد أنه “لم يتم التطرّق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية”.
المغرب يستضيف المباراة النهائية
إلى ذلك، منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الاثنين المغرب شرف استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأصدر “الكاف” بياناً رسمياً كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلاّ أنّ الاتحاد السنغالي سحب عرضه.
وأشار إلى “إسناد المباراة النهائية التي ستقام يوم 30 ماي الحالي للمغرب”.
وسيُحدّد الفائز بالمسابقة القاريّة من خلال مباراة نهائية، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاباً وإياباً.
المصدر: فرانس برس