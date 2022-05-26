هل أغلقت السعودية مطاراتها بسبب جدري القرود؟.. هذه هي الحقيقة

تتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخرًا إغلاق المطارات والمنافذ البرية والبحرية لمدة أربعة أشهر بسب جدري القرود.

ويأتي تداول الادعاء بعد الإعلان عن عدد من الإصابات بجدري القرود حول العالم، وكشفت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة لم تسجل أيّ إصابات بالمرض حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزارة تأكيدها جاهزيتها “للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة”.

وكشف فريق موقع “مسبار” للتحقق من صحة الأخبار أن الخبر المتداول زائف، إذ لم تُعلن السلطات السعودية عن إغلاق المطارات والمنافذ البرية والبحرية ومنع دخول وخروج المقيمين والمسافرين لمدة أربعة أشهر مؤخرًا، ولم ينشر أي مصدر رسمي الخبر.

ووجد “مسبار” أنّ الخبر نفسه نُشر في مارس الفائت، على موقع فيسبوك، دون أن تُعلن عنه السلطات السعودية حينها، أيضًا.

سبق وأعلنت السلطات السعودية عدة مرات، منذ عام 2020، عن تعليق سفر المقيمين والمواطنين مؤقتًا بالإضافة إلى تعليق الرحلات إلى عدد من الدول، ضمن إجراءات التصدي لفايروس كورونا. لكنها قررت إعادة فتح السفر إليها بعد ذلك، أمام الرحلات الدولية للذين حصلوا على التطعيم ضد فايروس كورونا.

وسجلت دول أوروبية وغربية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بجدري القرود، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل عدد من الحالات المؤكدة.