هل أفرزت “كورونا” مثل هذا النّوع من الأمراض؟

يُعاني التقني الأرجنتيني الشهير دانييل باساريلا هذه الأيّام صحّيا، وزادته الشائعات سوءًا على سوءٍ.

وأصدرت أسرة باساريلا المُكوّنة من الزوجة والابن بيانا، نشرته الصحافة الأرجنتينية، الخميس، جاء فيه: “لقد ذكروا أن دانييل مُصاب بِأمراض الباركنسون أو التصلّب الجانبي الضموري أو الزهايمر، لكنّنا ننفي كل هذا. يمرّ باساريلا بِفترة حزن مع ظهور علامات الاكتئاب، بِسبب الوضع الوبائي الذي يُعاني منه كوكبنا”، في إشارة إلى جائحة “كورونا”.

وتُعرَّف الأمراض الثلاثة المُشار إليه أعلاه طبّيا – والتي نفتها الزوجة – أنها تُخرّب الجهاز العصبي والمخّ، وتُؤثّر سلبا على العضلات، فتنجم عنها صعوبات في الحركة والخرف وأمور أخرى.

وسبق لِدانييل باساريلا (69 سنة) أن أحرز مع منتخب بلاده الأرجنتين كأس العالم في عامَي 1978 و1986، وفي منصب مدافع، كما أمسك بِالزمام الفني للفريق ذاته في نسخة فرنسا 1998. فضلا عن تتويجات ومحطّات تدريب بعيدا عن منتخب “التانغو”.

وكانت “الفيفا” عام 2004، قد أدرجت الأرجنتيني دانييل باساريلا ضمن قائمة الأساطير المئة لِكرة القدم. وهي لائحة تضمّ أعظم اللاعبين في تاريخ السّاحرة المستديرة.