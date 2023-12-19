هل أقام الحوثيون حفل زفاف على متن سفينة إسرائيلية سيطروا عليها؟

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنّه يُظهر حفل زفاف أقامه الحوثيون على متن سفينة إسرائيليّة سيطروا عليها، في خضم هجماتهم على السفن التي تعبر إلى الكيان الصهيوني عبر مضيق باب المندب.

وأشاد نشطاء مساندون للقضية الفلسطينية بالخطوة الإيجابية والشجاعة التي اتخذها اليمنيون الحوثيون ردا على الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وظهرت العديد من المنشورات التي تظهر سيطرتهم على حركة السفن في البحر الأحمر، منها الحقيقية ومنها المضللة.

وتداول مستخدمون فيديو يظهر حفل زفاف على متن سفينة في عرض البحر، مرفقا بتعليق: “عرس جماعي أقامه الحوثيون على سطح سفينة إسرائيليّة سيطروا عليها في الآونة الأخيرة”.

وفي ظل الجدل الذي أحدثه انتشار فيديو الزفاف، أوردت وكالة فرانس برس تقريرا حول صحة الأخبار قالت فيه إن المقطع نشر عام 2022 على أنّه يُصوّر عرساً أقيم على متن سفينة إماراتيّة سيطر عليها الحوثيون آنذاك.

ونُشر الفيديو آنذاك على مواقع أخباريّة محليّة، على أنّه يُظهر عرساً جماعياً أقامته هيئة الزكاة اليمنيّة على متن سفينة إماراتيّة اسمها “روابي”. وهي سفينة سيطر الحوثيون عليها.

وآنذاك قال التحالف الذي تقوده السعودية ضدّ الحوثيين إن السفينة “روابي” كانت تنقل معدّات طبيّة فيما قال الحوثيون إنها كانت تحمل معدّات عسكرية.

ونقلت مواقع إخباريّة عدّة، محليّة وإقليميّة، خبر حفل الزفاف ذاك.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، هاجم الحوثيون سفينتين قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنهما إسرائيليتان، إحداهما كانت ترفع علم جزر باهاماس.

والشهر الفائت، احتجز الحوثيون سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

ويقول الحوثيون إنهم سيمنعون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية “من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء التي يحتاج إليها إخواننا في غزة”.

وسبق أن أكد الحوثيون مراراً أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بكيانات إسرائيلية. إلا أنهم وسّعوا نطاق عملياتهم بعد ذلك بإعلانهم منع مرور كافة السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما لم يُسمح بإدخال الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المُحاصر.

ويراقب المجتمع الدولي البحر الأحمر من كثب منذ سنوات، فهذا “الطريق البحري السريع” الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي والذي تمر فيه 20 ألف سفينة تقريباً كل عام، هو منطقة جيوسياسية وتجارية رئيسية.

ومن أجل تجنب البحر الأحمر، تبحر سفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما يزيد مدة رحلاتها أسبوعين، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وكذلك التأمين، وفق خبراء.