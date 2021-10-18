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هل ألغى رئيس الحكومة الاسبانية زيارته إلى المغرب؟

الشروق أونلاين
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هل ألغى رئيس الحكومة الاسبانية زيارته إلى المغرب؟
رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز

تداولت مصادر إعلامية خبر إلغاء زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، في ظل الأزمة المتصاعدة بين البلدين دون إعلان رسمي من الطرفين.

وتحدثت ذات المصادر عن إلغاء الزيارة، التي كان من المفترض أن يقوم بها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، إلى الرباط، بعد أن عرفت العلاقات بينهما نوعا من التحسن عقب الأزمة الديبلوماسية الحادة التي أضرمها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وهرع النظام المغربي، بعد الأزمة بطلب تجاوز الخلاف، واستبدل سفيرته وأعلن الملك في خطابه الصلح مع الإسبان، إلا أن إسبانيا يبدو أنها قد وضعت شروطا قبل العودة وهو ما أدى على ما يبدو إلى إلغاء الزيارة.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن سبب إلغاء الزيارة قد يكون عدم موافقة الطرف الإسباني على برنامج الزيارة ومحاولة إقحامه في ملف الصحراء الغربية، أو تغيير رأيه أو الضغط عليه ليفتح سفارة أو قنصلية في المنطقة.

وأوضحت، أن موقف إسبانيا هو موقف الأمم المتحدة وهو الحل في إطار الشرعية الدولية الذي يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير.

كما أشارت إلى أن لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أواخر شهر سبتمبر، تأثير أيضا والذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

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