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جواهر

هل أموال الرقص والتمثيل حلال؟.. فيفي عبده ترد وتبحث عن “ابن حلال”!

نادية شريف
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هل أموال الرقص والتمثيل حلال؟.. فيفي عبده ترد وتبحث عن “ابن حلال”!

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بردها الجريء على سؤال “هل أموال الرقص والتمثيل حلال”.

وقالت عبده في تصريحات مثيرة لبرنامج حبر سري مع المذيعة أسما ابراهيم على شاشة “القاهرة والناس”: “المواضيع دي دايما الإنسان يكون عقلاني فيها.. أبقى إنسانة غبية لو قولت إنها حرام ولا مش حرام”.

وأضافت: “أنا مش هفصل في ده، أنا حاجة عملتها وأنا صغيرة، وخلاص كبرت بيها وبقيت فيفي عبده الممثلة والراقصة والمسرح والجيل اللي طلع بيحبني.. مش هقدر أقول حرام وأتوب وما أتوبش، أنا بعمل شغلي وبتعب فيه جدًا، وإني أتوب أو ما أتوبش ربنا هو اللي عالم”.

في ذات السياق أكدت، أن الرقص فن على مستوى العالم ولا يمكن اعتبارها مهنة غير شريفة، قائلة: “مش كل الناس بتقول الرقص شغلة غير شريفة واللي بيقول كده ملوش دعوة يخليه في حاله، واللي يحب الرقص يتفرج عليه، ومفيش فرح مفيش فيه رقص، ودي لغة على مستوى العالم مش مصر بس”.

وأضافت أنها راقصة على مستوى العالم وليس مصر فقط، موضحة أنها عانت هي وزملاؤها بسبب نظرة المجتمع للرقص، ولكن الرقص فن شرقي ولغة لا تحتاج إلى مترجم.

من جانب آخر، نشرت الفنانة مقطعا مصورا عبر حسابها على إنستغرام ذكرت فيه أنها تبحث عن “ابن حلال”، كي يدير لها حساباتها عبر مواقع التواصل، وأن يعلمها كيفية استخدامها.

وأشارت إلى أنها تبحث عن رجل أو فتاة، بشرط أن يجيد التعامل مع تلك المواقع لأنها تفاجأت بتغير الكثير من الأمور.

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